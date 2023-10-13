128

В ближайшее воскресенье наша страна отметит День отца. Праздник получил официальный статус два года назад - соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. В Самарской области традиция чествовать мужчин, которые ответственно заботятся о своих детях, появилась в 2017 году.

В настоящее время в силу разных жизненных обстоятельств отцы все чаще берут на себя обязательства по воспитанию детей. И одинокие отцы нередко оказываются один на один со своими трудностями, причем не только материальными и бытовыми. Помочь отцам в вопросах воспитания помогает уникальный для региона проект «Академия эффективных пап». Он начал свою работу на базе Советского подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа в 2018 году.

Основная цель проекта – помощь в решении социальных, психологических, бытовых вопросов отцам, самостоятельно воспитывающих детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также папам помогают наладить контакт с детьми через обучение эффективным методам воспитания.

Занятия проводятся еженедельно в удобное для участников вечернее время. Программа группы состоит из 8 занятий, 2 из которых проводятся в интерактивном формате совместно с детьми. Выполняя практические упражнения, отцы примеряют на себя роль ребенка, что заставляет их, пусть и в игровой форме, задуматься о трудностях, присущих современным детям и лучше их понять.

Активное участие «студентов» в работе группы позволяет одиноким папам выстроить доверительные отношения со своими детьми.

Ивану Ворсину - 35 лет, активный участник группы «Академия эффективных пап». Жизнь сложилась так, что он воспитывает 10-летнего сына один. В 2020 году, когда сын пошел в школу, Иван Владимирович обратился в самарский Комплексный центр соцобслуживание, где ему предложили не только индивидуальные занятия и консультации, но и посещение группы «Академия эффективных пап». Пройдя полный курс занятий, отец получил необходимые навыки. По мере взросления сына возникают новые вопросы, с которыми Иван Владимирович обратился в знакомую группу, где точно знал, что получит необходимую помощь.

«Сын растет, проблемы растут, я решил вновь сюда прийти, меня здесь приняли как своего, прошел цикл занятий, всё очень понравилось, интересно, а главное говорят понятным языком о сложном. Мне дали нужные знания, рассказали, как вести себя с сыном», - говорит «студент» Иван.

А у 22-х летнего Игоря Белинского, еще одного участника группы, совсем другая история. Он воспитывался в многодетной семье, где случилась трагедия - погибли родители, и дети остались под опекой дедушки. Как старший в семье, учитывая преклонный возраст дедушки, Игорь принял непростое решение – заниматься воспитанием 13-летнего брата и 7-летней сестры, став их опекуном.

На стадии оформления документов, Игорю рассказали о группе «Академия эффективных пап». Изначально, предложение принять участие в группе вызвало у него настороженность, но уже на первой встрече молодой человек убедился в правильности своего решения.

Александр ПОСТНИКОВ, и.о. директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа, отмечает: «Одинокий отец часто не в состоянии справиться самостоятельно с некоторыми трудными вопросами в воспитании, например, с подростковыми кризисами в переходном возрасте. Поэтому и была создана «Академия эффективных пап» – в помощь одиноким отцам. Основная ее задача - научить отца правильно взаимодействовать с ребенком согласно возрастным особенностям».

С момента открытия группы, обучение прошли более 60 отцов.

Улучшение качества жизни и благополучия семей с детьми – важная задача социальной политики областного Правительства.

Фото предоставлено Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области