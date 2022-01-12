Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд оправдал директора ДК им. Литвинова после гибели ребенка
Суд оправдал директора ДК им. Литвинова после гибели ребенка
Ритейлеры предложили ограничить наценки на базовые продукты
Ритейлеры предложили ограничить наценки на базовые продукты
В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор
В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор
Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти
Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти
Поменять бумажный паспорт на цифровой уже сегодня готов каждый четвертый
Поменять бумажный паспорт на цифровой уже сегодня готов каждый четвертый
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
Если позволят погодные условия, под Полевым спуском в Самаре оборудуют купель на Крещение
Если позволят погодные условия, под Полевым спуском в Самаре оборудуют купель на Крещение
Самарец хотел купить сено, а стал жертвой мошенников
Самарец хотел купить сено, а стал жертвой мошенников
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.84
-0.29
EUR 84.88
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Жителей Самарской области пригласили на рождественскую онлайн-программу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Поменять бумажный паспорт на цифровой уже сегодня готов каждый четвертый

12 января 2022 10:14
105
Поменять бумажный паспорт на цифровой уже сегодня готов каждый четвертый

Пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта станут Москва, Московская область и Татарстан, заменить свой основной документ на электронный аналог готов лишь 1 из 4 россиян. В целом за последние несколько месяцев резко возросло число противников цифровизации любых документов: сказываются последствия общественной дискуссии по поводу применения первого полностью электронного документа — QR-кода.

По мнению 38% россиян, личные документы действительно стоит перевести в электронный вид, но при этом нужно сохранить и их бумажный аналог. Как правило, опрошенные признают удобство цифровых носителей информации, однако обеспокоены надежностью электронных баз данных. Почти столько же (37%) считают, что вводить электронные документы не следует: сказывается общее недоверие IT-системам и мнение об удобстве бумажного формата для старшего поколения. Лишь 1 из 7 россиян хотел бы, чтобы бумажные документы были полностью заменены электронными (14%).

«Консерваторов» больше всего среди россиян старше 35 лет (40%), а сторонников полного перехода на электронные документы — среди граждан до 34 лет (19%).

По сравнению с августом прошлого года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число противников цифровизации личных документов выросло на 8 п.п.

Жители трех пилотных регионов тоже пока не горят желанием оформлять электронные паспорта. По данным опроса, добровольно заменить свой нынешний паспорт на его цифровой аналог готовы только 29% респондентов из Татарстана, 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмосковья. В других регионах страны желающих 26%.

Какие еще документы, помимо паспорта, стоит перевести в электронный вид? Чаще всего россияне предлагали оцифровать полис ОМС (за это проголосовали 36% опрошенных), ИНН и СНИЛС (по 34%). По 27% респондентов считают необходимым сделать электронной медицинскую карту и водительские права, а каждый четвертый (25%) — свидетельство о рождении. За диджитализацию практически всех названных документов чаще выступают мужчины и молодежь до 34 лет. В то же время, по мнению 35%, не нужно оцифровывать никакие бумаги — такая позиция наиболее популярна среди старшего поколения (43% среди россиян от 45 лет).

За последние несколько месяцев снизилось число сторонников перевода в электронную форму полиса ОМС, ИНН и СНИЛС, количество желающих перевести в цифровой формат свидетельство о рождении не изменилось, об электронных водительских правах стали мечтать чуть чаще. Противников оцифровки любых документов стало больше на 10 п.п.

Электронная цифровая книжка уже стала реальностью, паспорт — на подходе: в обозримом будущем приходить устраиваться на новую работу мы будем с пустыми руками. Какие документы нужны для трудоустройства в настоящее время? Список того, что работодатели имеют право требовать при найме согласно статье 65 Трудового кодекса РФ:
1. Паспорт.
2. Трудовая книжка — бумажная или надлежащим образом оформленные сведения из электронной трудовой книжки.
3. СНИЛС. Поступающим на работу впервые свидетельство оформляет работодатель.
4. Документы воинского учета (для мужчин 18—27 лет).
5. Медицинская книжка при трудоустройстве в организации торговли, образования, медицины, общепита и проч.
6. Дипломы и свидетельства при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. В случаях трудоустройства не по специальности в таких документах нет необходимости.
7. С учетом специфики работы в отдельных случаях законодательством предусматривается необходимость предъявления дополнительных документов (к примеру, справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии факта привлечения к административной ответственности за потребление наркотических средств, медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к работе и проч.).

А вот требовать ИНН работодатель не вправе. Действующее законодательство не обязывает гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, получать индивидуальный номер налогоплательщика.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 350
Время проведения: 1—10 января 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
12 января 2022  10:03
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
86
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11 января 2022  13:18
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
428
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
11 января 2022  12:53
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
729
ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул
11 января 2022  11:21
ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул
434
В Правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках
11 января 2022  11:18
В Правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках
428
Весь список