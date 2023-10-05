Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Чего больше всего сейчас не хватает на дорогах Самарской области?»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область является участником федерального пилотного проекта "Персональные медицинские помощники".
По системе «врач — пациент» в этом году медработники региона провели более 300 тысяч дистанционных консультаций 
Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.
Осторожно, дождь: ГИБДД ССО рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах
«В настоящее время жители СНТ готовят домовладения к приему газа. На сегодня «Газпром газораспределение Самара» догазифицировал 25 СНТ».
«Газпром газораспределение Самара»: в Жигулевске введен в эксплуатацию распределительный газопровод
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
Марафон «Поделись своим знанием»: Самарская область в десятке регионов страны по активности участия
В этом году регион представляют 15 бойцов поисковых отрядов «Сокол», «Политехник» и «Жизнь».
Самарские поисковики принимают участие в окружном Cлёте поисковых отрядов «Никто не забыт»
Есть что показать и есть над чем работать.
На городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара» прошло выездное заседание гордумы Самары
5 октября мощи православного святого, являющегося покровителем воинов, прибыли в Софийский собор Самары из Пензы.
Самарские росгвардейцы присоединились к акции «Всероссийский молебен о Победе»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Чего больше всего сейчас не хватает на дорогах Самарской области?»

5 октября 2023 15:17
266
Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

В четверг, 5 октября, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Самарской области.

Опрос проводится в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl).

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Чего больше всего сейчас не хватает на дорогах Самарской области?». Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации – региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. 

В 2019–2022 годах в регионе приведено в нормативное состояние более 2 тысяч км дорог  регионального и местного значения. В текущем году в рамках нацпроекта запланирован ремонт и капитальный ремонт 109 участков дорог протяженностью более 370 км, а также 22 мостов общей протяженностью 1,6  тысяч погонных метров.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения.  Также подрядные организации оснащают объекты современными средствами безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить выполнение главной задачи национального проекта по созданию условий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и защиты участников движения.

Напомним, что по итогам 2022 года Самарская область снова вошла в число регионов-лидеров в реализации дорожного нацпроекта. «Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем», - подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
149
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
235
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
200
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
235
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
216
Весь список