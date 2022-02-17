Получите квалифицированную электронную подпись бесплатно в любом налоговом органе и без предварительной записи

Налоговая служба региона сообщает о возможности получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи не только посредством электронного сервиса ФНС России «Онлайн - запись на прием в инспекцию», но и при личном приеме в налоговые органы региона без предварительной записи.
Для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи необходимо предоставить:
1. Следующие документы, либо их надлежащим образом заверенные копии и (или) сведения из них:
- Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- СНИЛС.
Дополнительные сведения:
- ИНН заявителя физического лица;
- ОГРНИП;
2. Носитель ключей электронной подписи, отвечающий требованиям:
- должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСБ России или ФСТЭК России;
- должен быть в форм-факторе USB-токенов Type-A.
Напомним, что с 1 января 2022 года на ФНС России возложены функции по выпуску КЭП для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. С помощью квалифицированной электронной подписи можно направлять отчетность в государственные органы, а также использовать ее на электронных площадках и сервисах.