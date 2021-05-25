Получить возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря, купленные до  кешбэка, можно будет с 15 июня

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Получить возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря, которые были приобретены до старта программы детского туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями, передает ТАСС.

"По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска программы [детского туристического кешбэка]. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", - сказал Чернышенко.

Оформить возврат необходимо будет через портал госуслуг.

"Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно сразу после окончания первой смены, это как раз 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом, на портале госуслуг будет подготовлена и развернута спецформа, которую родители заполняют с целью возврата половины средств", - пояснил вице-премьер.

Сама же программа детского туристического кешбэка, как и планировалось, стартует 25 мая, напомнил он. За отдых в детских лагерях, участвующих в акции, возврат составит 50%, но не более 20 тыс. рублей. Список участников акции появится на портале мирпутешествий.рф.

Фото из открытых источников