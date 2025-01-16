Получить достоверные сведения об исполнительном производстве можно благодаря «Цифровому исполнительному производству» на портале Госуслуг.

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Сервис является универсальным помощников как для должников, так и для взыскателей. С его помощью можно решить ряд вопросов в рамках исполнительного производства. Должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, вернуть излишне удержанные денежные средства, направить ходатайство, сообщить об ошибочно числящейся задолженности. А с недавнего времени благодаря сервису стало возможным подать заявление о приостановлении и прекращении исполнительного производства гражданам, участвующим в боевых действиях.

Взыскатели также могут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу о дополнительном источнике дохода должника, его имуществе.

Портал Госуслуг позволяет гражданам получить исчерпывающую информацию об исполнительном производстве. А главное, благодаря возможностям сервиса, можно онлайн оплатить долг.