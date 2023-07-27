Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на Госуслугах.

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Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц.



Какие налоги можно оплатить:

на имущество

земельный

транспортный

НДФЛ

Как подключить сервис:

1. Отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений

2. Подпишите уже сформированное заявление в приложении «Госключ»

3. Дождитесь сообщения, что согласие принято. Оно придёт в течение нескольких минут



Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.



Подключите извещения на Госуслугах и узнавайте о налогах вовремя