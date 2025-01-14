Полтора миллиона россиян решили начать новый год с поиска новой работы

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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме, которые были открыты или обновлены на сайте в период с 1 по 10 января 2025 года включительно. Выяснилось, что начать год с поиска новой работы решили около полутора миллионов соискателей по всей стране.



По данным hh.ru, с 1 по 10 января 2025 года было открыто или обновлено почти 1,5 млн резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем по России в этот период составила 79,1 тыс. рублей. В Самарской области жители ожидают доход в 67,7 тыс. рублей.



Лидерами по стремлению сменить работу в начале года стали менеджеры по продажам – на них приходится сразу 8% январских новых или обновленных резюме. На втором месте оказались администраторы (5%), на третьем и четвертом – руководители проектов и водители (по 4%). Также в первую десятку специалистов, решивших начать 2025 год с поиска работы, вошли бухгалтеры, программисты и менеджеры по работе с партнерами (по 3% резюме), секретари, менеджеры по закупкам и упаковщики (по 2%).



Чаще всего о поиске новой работы в первые дни года задумывались соискатели в возрасте 35-44 лет (24%) и 25-34 лет (23%). На соискателей старше 45 лет приходится 18% «новогодних» резюме, а на тех, кому 24 год и меньше – 16%. У остальных возраст в резюме не указан.

Наиболее склонными к карьерным переменам в первые дни года оказались соискатели, которые имеют стаж более 15 лет (26%), а также те, у кого вообще нет опыта работы (19%). Реже всего о смене работодателя задумываются те, кто и так недавно вышел на новое место – соискатели с опытом работы до одного года (4%).



В региональном разрезе активнее всего размещали и обновляли резюме в первые дни января жители Москвы (26% от всех новых/обновленных резюме) и Санкт-Петербурга (10%), а также Московской области (6%), Краснодарского края (4%), Свердловской области и Республики Татарстан (по 3%). В Самарской области жители разместили 2% резюме от общего количества.



«На рынке труда есть свои сезонные закономерности. Идеальная ситуация с точки зрения соискателя — когда вакансий много, а других кандидатов и конкуренции с ними мало. Именно это мы наблюдаем в январе. HR-отделы уже сосредоточены на подборе персонала, так как большинство компаний еще в декабре утвердили бюджет на год, подвели итоги и точно знают, кого, зачем и на какие позиции и зарплаты искать. В то же время многие соискатели еще только настраиваются на рабочие будни. Низкая конкуренция помогает быстрее найти подходящее место, однако даже в такой ситуации для успешного трудоустройства соискателю важно проявлять активность – не только разместить резюме, но и самостоятельно откликаться на вакансии», — добавляет директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.