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Половина жителей Самарской области готовы трудиться на нелюбимой работе ради хорошей зарплаты

11 ноября 2022 11:49
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Половина жителей Самарской области готовы трудиться на нелюбимой работе ради хорошей зарплаты

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Самарской области, чтобы выяснить при каких условиях работники региона готовы трудиться на нелюбимой работе.

46% респондентов региона отметили, что согласны ради хорошей зарплаты работать на нелюбимой работе. В разрезе профессиональных сфер чаще других так отвечают специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер, представители медико-фармацевтической сферы и рабочий персонал.

В случае если им будет нравиться коллектив на это согласны 21% жителей региона, а 22% согласны при условии карьерной перспективы. В обоих случаях чаще других такого мнения придерживаются молодые соискатели, начинающие свой карьерный путь (18-24 лет). Примечательно, что мужчины чуть чаще женщин готовы трудиться на нелюбимой работе, при условии, что будет нравиться коллектив (21% против 18%). Аналогичная ситуация и с наличием карьерных перспектив: на нелюбимую работу с этим условием согласятся 23% мужчин и только 15% женщин.

Треть (38%) респондентов отметили, что готовы трудиться на нелюбимой работе, если у них не будет другого выбора. С точки зрения специализаций чаще других так отвечают представители ИТ-сферы (45%) и специалисты по управлению персоналом (41%).

Стоит отметить, что каждый пятый (21%) не готов к труду на нелюбимой работе ни при каких условиях. В разрезе профобластей чаще других этого мнения придерживаются представители индустрии развлечений, масс-медиа (33%) и научно-образовательной сферы (32%).

Теги: Опрос

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