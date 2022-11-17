Половина сделавших ремонт в 2022 году россиян пожалели о том, что затеяли переделку жилья

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
Жителям Самарской многоэтажки привезли деревянный туалет из-за засоров
Жителям Самарской многоэтажки привезли деревянный туалет из-за засоров
В Самарской области участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»
В Самарской области участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»
В Самаре и Тольятти пройдут гастроли Московского государственного академического камерного хора
В Самаре и Тольятти пройдут гастроли Московского государственного академического камерного хора
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
Жителям Самарской области расскажут об операции "Уран"
Жителям Самарской области расскажут об операции "Уран"
В большинстве городов новостройки дороже готового жилья
В большинстве городов новостройки дороже готового жилья
Народная артистка России Лариса Долина проведет мастер-класс в Самарском институте культуры
Народная артистка России Лариса Долина проведет мастер-класс в Самарском институте культуры
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.35
0.04
EUR 62.67
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Половина сделавших ремонт в 2022 году россиян пожалели о том, что затеяли переделку жилья

17 ноября 2022 09:56
187
Половина сделавших ремонт в 2022 году россиян пожалели о том, что затеяли переделку жилья

Такими оказались результаты исследования аналитиков онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру и расчеты цифровой системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов. Из них 83 процента сделали ремонт в текущем году, при этом 82 процента столкнулись с трудностями. Каждый второй заявил, что лучше бы не переделывал жилье: 25 процентов расстроились из-за того, что итоговая стоимость работ оказалась выше предполагаемой, 19 процентов пожалели о потраченных силах и нервах, еще семь процентов остались недовольны результатом.

Каждый третий вложил в ремонт более 500 тысяч рублей, 18 процентов опрошенных — 200-300 тысяч, 10 процентов — до 200 тысяч. Только 19 процентов смогли потратить на улучшение жилья менее 50 тысяч рублей. 39 процентов респондентов сделали ремонт из-за необходимости, 26 процентов на это сподвиг скорый переезд, еще 15 процентов захотели что-либо поменять, а 14 процентов — инвестировать сбережения.

54 процента россиян ремонтировали собственную квартиру, 25 процентов — комнату, а 22 процента — загородный дом. 55 процентов доверили работы профессионалам, 25 процентов попросили помочь друзей и членов семьи, 21 процент справились собственными силами.

Эксперты ожидают, что в 2023 году спрос на товары для ремонта увеличится до 25 процентов. В 2022-м самыми популярными товарами стали обои, краски, эмали, лаки и светильники. За год граждане стали покупать обои на 190 процентов чаще, спрос на краски вырос на 156 процентов, а на эмали — на 217 процентов.

Ранее в ноябре россияне назвали стоимость идеального ремонта квартиры. 15 процентов опрошенных считают, что для достижения желаемого результата хватит миллиона рублей, еще 10 процентов назвали сумму в 500 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com

В опросе приняли участие 1212 россиян в возрасте от 18 лет. Регионы исследования — вся Россия, города 100 тыс.+.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2022 года.
Проанализирован массив данных Всеинструменты.ру с января 2021 года по ноябрь 2022 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
17 ноября 2022  13:25
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
59
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
17 ноября 2022  12:30
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
165
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
446
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
362
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
398
Весь список