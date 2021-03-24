половина россиян выгорели на работе

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Половина работающих россиян пребывают в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года, показал опрос свыше 2,5 тыс. работников, проведенный в начале марта цифровой медицинской компанией “Доктор рядом”, входящий в портфель VEB Ventures, и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Каждый второй выполняет задачи на автомате, каждый четвертый задумываются о смене работы или профессии. Наиболее высокому уровню стресса подвержены журналисты, работники креативной индустрии и врачи, а также работники страховой и туристической отраслей.

Опрос проводился с помощью чат-бота, разработанного “Доктор рядом”.

Постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент (50%), эмоциональную замкнутость (резистенцию) — почти две трети (62%), истощение — 47%.

В частности, почти две трети опрошенных (61%) стремятся тратить на работу как можно меньше времени. Каждый второй (50%) испытывают на работе тревогу.

Почти половина (48%) в условиях переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач.

45% опрошенных испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам.

Треть респондентов (31%) пожаловались на ухудшение физического самочувствия, такие как головная боль, расстройство сна и проблемы с давлением.

Четверть опрошенных (25%) чувствуют себя “загнанными в тупик” — ощущают безвыходность ситуации и хотят сменить работу или профессию.

В то же время подавляющее большинство респондентов (80%) в разной степени довольны собой как профессионалами. Каждый второй отметил, что скорее не чувствует себя “загнанным в тупик”. Относительное большинство опрошенных (40%) не испытывают психосоматических нарушений.

Свыше половины респондентов (58%) оценили уровень стресса на работе как средний, 37% — как низкий, 5% — как высокий.

На средний или высокий уровень стресса чаще других указывали сотрудники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%), здравоохранения и медицины (74%), сотрудники банков (74%), медиаотрасли (71%) и гостиничной отрасли (68%). На низкий уровень стресса указывали в основном работники промышленного сегмента (48%), строительной отрасли (46%) и машиностроения (43%). (см. таблицу ниже)

ИТ-отрасль заняла десятое место по доле респондентов, испытывающих средний и высокий уровень стресса на работе (61%). Занятые в ИТ-отрасли женщины испытывают такой уровень стресса чаще мужчин (71% женщин против 51% мужчин). Мужчины, в свою очередь, чаще женщин отвечали, что испытывают низкий уровень стресса (49% мужчин против 29% женщин).

Аналогичная ситуация наблюдается и в медиаотрасли, где средний или высокий уровень стресса испытывают 72% респондентов. На средний и высокий уровень стресса указали 73% занятых в отрасли женщин и 57% мужчин.

В целом мужчины оценивали уровень стресса как средний или высокий реже женщин (48% мужчин против 73% женщин).

Мужчины реже женщин испытывают на работе напряжение (44% против 53%), эмоциональную замкнутость (резистенцию — 60% против 63%) и истощение (44% против 48%). Тревогу и депрессию на работе испытывают менее половины мужчин, тогда как среди женщин их 52%. О чувстве “загнанности в тупик” говорили 19% мужчин против 27% женщин. О наличии психосоматических нарушений — 19% мужчин против 38% женщин.