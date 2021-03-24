половина россиян выгорели на работе

Половина работающих россиян пребывают в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года, показал опрос свыше 2,5 тыс. работников, проведенный в начале марта цифровой медицинской компанией “Доктор рядом”, входящий в портфель VEB Ventures, и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Каждый второй выполняет задачи на автомате, каждый четвертый задумываются о смене работы или профессии. Наиболее высокому уровню стресса подвержены журналисты, работники креативной индустрии и врачи, а также работники страховой и туристической отраслей.
Опрос проводился с помощью чат-бота, разработанного “Доктор рядом”.
Постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент (50%), эмоциональную замкнутость (резистенцию) — почти две трети (62%), истощение — 47%.
Свыше половины респондентов (58%) оценили уровень стресса на работе как средний, 37% — как низкий, 5% — как высокий.
На средний или высокий уровень стресса чаще других указывали сотрудники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%), здравоохранения и медицины (74%), сотрудники банков (74%), медиаотрасли (71%) и гостиничной отрасли (68%). На низкий уровень стресса указывали в основном работники промышленного сегмента (48%), строительной отрасли (46%) и машиностроения (43%). (см. таблицу ниже)
ИТ-отрасль заняла десятое место по доле респондентов, испытывающих средний и высокий уровень стресса на работе (61%). Занятые в ИТ-отрасли женщины испытывают такой уровень стресса чаще мужчин (71% женщин против 51% мужчин). Мужчины, в свою очередь, чаще женщин отвечали, что испытывают низкий уровень стресса (49% мужчин против 29% женщин).
Аналогичная ситуация наблюдается и в медиаотрасли, где средний или высокий уровень стресса испытывают 72% респондентов. На средний и высокий уровень стресса указали 73% занятых в отрасли женщин и 57% мужчин.
В целом мужчины оценивали уровень стресса как средний или высокий реже женщин (48% мужчин против 73% женщин).
Мужчины реже женщин испытывают на работе напряжение (44% против 53%), эмоциональную замкнутость (резистенцию — 60% против 63%) и истощение (44% против 48%). Тревогу и депрессию на работе испытывают менее половины мужчин, тогда как среди женщин их 52%. О чувстве “загнанности в тупик” говорили 19% мужчин против 27% женщин. О наличии психосоматических нарушений — 19% мужчин против 38% женщин.
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