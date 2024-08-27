Половина россиян считает владение личным авто выгоднее каршеринга

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Более половины россиян (53%) считают наиболее выгодной покупку собственного автомобиля, чем пользование прокатной машиной. В Москве такого мнения придерживается 41% респондентов. Об этом 27 августа сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Каршеринг считает самой выгодной формой владения автомобилем каждый пятый россиянин (19%), в столице такого мнения придерживается треть (33%) опрошенных.

Третье место в рейтинге делят такси и долгосрочная аренда — 9% по России. В Москве выгодным такси считают только 7%, а долгосрочную аренду называют выгодной 9% жителей столицы. Вариант владения легковушкой по подписке считают выгодным 7% москвичей и 5% жителей РФ в целом.

Как отметили специалисты «Ромир», тенденция на перераспределение трат водителей в сторону арендной модели продолжится с ростом стоимости владения и обслуживания автомобиля, а также с увеличением доступности аренды. Однако этот тренд характерен для крупных городов, где высок уровень цифровизации и развития нужной инфраструктуры, пишут "Известия".