Половина россиян не собираются переживать из-за закрывшихся зарубежных компаний

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На вопрос, приостановке работы каких компаний лично они сожалеют сильнее всего,6% назвали IKEA, столько же указали автомобильные компании и автозапчасти, 5% будут переживать из-за закрытия "Макдональдса", 3% – Apple. При этом 41% респондентов ответили, что не ждут никаких изменений в своей жизни из-за приостановки работы зарубежных компаний, 14% считают, что это приведет к росту цен.

Почти половина опрошенных (48%) считают, что российские компании смогут заменить зарубежные по большинству товаров и услуг. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 марта с участием 1600 человек старше 18 лет, пишет Обозрение.