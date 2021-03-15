Половина российских работников скажет об ошибке начальству

100

Мнения разделились: среди россиян почти поровну тех, кто сообщает руководству обо всех ошибках, допущенных в работе, и тех, кто готов открыть лишь промахи, которые сочтут существенными.



За 10 лет россияне стали в 2 раза чаще утверждать, что руководство следует уведомлять обо всех ошибках, допущенных в работе: в 2011 году такой точки зрения придерживался 21%, сегодня — 44%. Впрочем, тех, кто считает, что сообщать начальству нужно лишь о существенных промахах, по-прежнему больше — 49%. Причем если большинство молодежи до 24 лет придерживается позиции предельной честности (66%), то россияне старше 45 лет чаще всего говорят, что руководство следует уведомлять только о критически важных просчетах (56%).



На практике же среди россиян поровну тех, кто сообщает руководству обо всех ошибках или лишь о наиболее существенных (по 41%). Молодежь до 24 лет чаще всего признается как в мелких, так и в масштабных промахах (55%): «Сообщаю и советуюсь, как лучше устранить». Старшее поколение предпочитает не беспокоить начальство несущественными просчетами (51%): «Если ошибку невозможно исправить на своём уровне и своими силами».

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 405

Время проведения: 11—25 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны.