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Половина российских работников скажет об ошибке начальству

15 марта 2021 10:05
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Половина российских работников скажет об ошибке начальству

Мнения разделились: среди россиян почти поровну тех, кто сообщает руководству обо всех ошибках, допущенных в работе, и тех, кто готов открыть лишь промахи, которые сочтут существенными.

За 10 лет россияне стали в 2 раза чаще утверждать, что руководство следует уведомлять обо всех ошибках, допущенных в работе: в 2011 году такой точки зрения придерживался 21%, сегодня — 44%. Впрочем, тех, кто считает, что сообщать начальству нужно лишь о существенных промахах, по-прежнему больше — 49%. Причем если большинство молодежи до 24 лет придерживается позиции предельной честности (66%), то россияне старше 45 лет чаще всего говорят, что руководство следует уведомлять только о критически важных просчетах (56%).

На практике же среди россиян поровну тех, кто сообщает руководству обо всех ошибках или лишь о наиболее существенных (по 41%). Молодежь до 24 лет чаще всего признается как в мелких, так и в масштабных промахах (55%): «Сообщаю и советуюсь, как лучше устранить». Старшее поколение предпочитает не беспокоить начальство несущественными просчетами (51%): «Если ошибку невозможно исправить на своём уровне и своими силами».

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 405
  • Время проведения: 11—25 февраля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны.

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Комментарии

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