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Половина работников Самарской области на «удаленке» стали лучше питаться

24 июня 2021 13:41
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Половина работников Самарской области на «удаленке» стали лучше питаться

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, как изменилось качество еды на «удаленке» по сравнению с офисом и изменилось ли время обеда.

Почти половина (49%) респондентов Самарской области, которые работают в гибридном формате или полностью на «удаленке», отметили, что благодаря этому стали лучше питаться. Чаще других так отвечали работники в возврате 35-44 лет. 62% отметили, что их рацион стал более разнообразный, чем в офисе. Лишь 13% заявили об ухудшении рациона во время работы дома.

51% респондентов региона пробовали доставку готовой еды. Но, несмотря на это, основной части соискателей (67%) больше нравится домашняя еда. Готовую еду на высший балл оценили лишь 11% работников региона. Причем чем старше респондент, тем ниже оценка готовой еды.

Также половине респондентов нравится готовить: при удаленном режиме работы у 51% работников Самарской области стало больше времени на приготовление еды дома. Каждый четвертый отметил, что на «удаленке» стал тратить больше времени на обед по сравнению с офисом, а треть респондентов заявили, что наоборот стали обедать быстрее.

Почти половина работников (45%) Самарской области заявили, что благодаря удаленке стали меньше тратить на питание, а вот расходы 18% наоборот увеличились. 57% работников региона отмели, что тратят на своё питание до 10 тысяч рублей в месяц.

Теги: здоровое питание удаленка

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