Полноценные каникулы за полцены

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С 25 мая стартовала программа компенсации стоимости путевок в детские лагеря, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Родители смогут получить возврат 50% в рамках программы детского туристического кешбэка.

Кешбэк начисляется в течение 5 рабочих дней, можно вернуть до 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 рублей за одну оплату. При этом количество таких компенсаций неограниченно. Чтобы воспользоваться программой детского туристического кешбэка, путевку необходимо выбрать из списка лагерей, участвующих в программе, на портале мирпутешествий.рф и оплатить картой «Мир».

Жители Самарской области могут сэкономить на путевках в детские оздоровительные центры: «Берёзки», «Космос-2», «Салют» (два разных лагеря), «Россия», «Лесной», «Звездочка», пансионат «Радуга», санаторий «Сергиевские минеральные воды», кинель-черкасский санаторий «Колос».

Те родители, которые выкупили путевки до старта программы, также смогут получить кешбэк с 15 июня до конца октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями, сообщает ТАСС.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», —отметил Дмитрий Чернышенко (ссылка на источник). Осуществить возврат поможет портал «Госуслуги», сервис будет доступен с 15 июня.

Отправить ребенка в детский лагерь по программе детского туристического кешбэка можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС