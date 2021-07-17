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Полиция предостерегает самарцев от действий мошенников, предлагающих купить поддельные сертификаты

17 июля 2021 12:28
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Полиция предостерегает самарцев от действий мошенников, предлагающих купить поддельные сертификаты

Простые правила о том, как не попасться «на приманку» и чем грозит обман закона – советы специалистов, чтобы не стать жертвой мошенника.

Полицейские предостерегают, что при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников -  заплатить деньги, а документ не получить, или получить поддельный сертификат, не имеющий юридической силы. Кроме того, приобретая подобные сертификаты вы передаете неизвестным злоумышленникам свои персональные данные.

Сотрудники полиции обращают ваше внимание на то, что сертификат о вакцинации можно получить только непосредственно после прививки, а медотвод – исключительно у врача.

Простые признаки, которые помогут вычислить мошенников, предлагающих купить поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса или медицинские отводы:

  • Сайт организации не содержит данные о лицензии, адреса, сведения о работающих там специалистах.
  • Организация находится в офисном здании и/или в кабинете, явно не подходящим для проведения серьезных медицинских осмотров.
  • Документ предлагают получить на дом, без посещения врача.

Это важно знать, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности - за махинации с сертификатом о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность! Уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

Теги: мошенники поддельный сертификат

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