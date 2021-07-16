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Полиция начала проверку после сообщения в социальных сетях о возможных трудовых рабах на Ставрополье

16 июля 2021 19:21
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Жительница Новосибирска нашла в купленных томатах записку с призывом о помощи.

Полиция на Ставрополье начала проверку после сообщения в социальных сетях о возможных трудовых рабах на овощном предприятии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сама компания также начала внутреннюю проверку по поступившей информации.

В соцсетях появилось сообщение жительницы Новосибирска. Она написала, что купила томаты, выращенные в Ставропольском крае, и обнаружила внутри упаковки записку со словами "помогите, мы в рабстве". Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, адрес производителя овощей находится в Ставропольском крае, поставщика - в Московской области.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Кировскому городскому округу проводят проверку сведений, указанных в публикации в интернете. Устанавливаются все обстоятельства", - пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

Проверку начал и холдинг, в состав которого входит тепличный комплекс, где выросли томаты.

 

Фото:   pixabay

Теги: помидоры проверка Ставрополье трудовые рабы

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