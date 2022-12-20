«Полицейский Дед Мороз»: в Самаре школьников пригласили на экскурсию в Центр кинологической службы

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Новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз», организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке Общественного совета при МВД России, уже стала доброй традицией для жителей нашей страны.

В день старта Всероссийского мероприятия в Самаре Полицейский Дед Мороз пригласил школьников на экскурсию в Центр кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области.

Встретил ребят начальник отделения майор полиции Ваграм Асрян в образе настоящего Полицейского Деда Мороза. Он провел интересную экскурсию по Центру, познакомил учащихся с собаками различных пород, рассказал по каким направлениям они работают, продемонстрировал приемы дрессировки питомцев и элементы их служебной подготовки. Школьники с огромным восторгом смотрели на безукоризненное выполнение команд бельгийской овчаркой Аккелой, которые кинолог озвучил на нескольких иностранных языках. Ребята с интересом расспрашивали сотрудников полиции о том, как попасть на службу в их подразделение, по какому принципу отбирают собак, какие породы наиболее востребованы.

Полицейские рассказали детям о важной и нужной работе сотрудника органов внутренних дел, которая требует мужества, отваги, выносливости и готовности в любое время прийти на помощь тем, кто попал в беду, разъяснили основы законопослушного поведения, довели информацию об ответственности за противоправные действия, напомнили о необходимости бережного отношения к историческому прошлому и настоящему нашей страны, а также к культурным традициям.

В завершение мероприятий Полицейский Дед Мороз поздравил ребят с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья и успешной учебы. Улыбки, не сходящие с лиц детей, и их горящие глаза стали главным доказательством того, что экскурсия оставила неизгладимое впечатление у ребят, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО