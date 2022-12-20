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«Полицейский Дед Мороз»: в Самаре школьников пригласили на экскурсию в Центр кинологической службы

20 декабря 2022 14:12
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В Самарской области полицейские присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз», организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке Общественного совета при МВД России, уже стала доброй традицией для жителей нашей страны.

В день старта Всероссийского мероприятия в Самаре Полицейский Дед Мороз пригласил школьников на экскурсию в Центр кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области.

Встретил ребят начальник отделения майор полиции Ваграм Асрян в образе настоящего Полицейского Деда Мороза. Он провел интересную экскурсию по Центру, познакомил учащихся с собаками различных пород, рассказал по каким направлениям они работают, продемонстрировал приемы дрессировки питомцев и элементы их служебной подготовки. Школьники с огромным восторгом смотрели на безукоризненное выполнение команд бельгийской овчаркой Аккелой, которые кинолог озвучил на нескольких иностранных языках. Ребята с интересом расспрашивали сотрудников полиции о том, как попасть на службу в их подразделение, по какому принципу отбирают собак, какие породы наиболее востребованы.

Полицейские рассказали детям о важной и нужной работе сотрудника органов внутренних дел, которая требует мужества, отваги, выносливости и готовности в любое время прийти на помощь тем, кто попал в беду, разъяснили основы законопослушного поведения, довели информацию об ответственности за противоправные действия, напомнили о необходимости бережного отношения к историческому прошлому и настоящему нашей страны, а также к культурным традициям.

В завершение мероприятий Полицейский Дед Мороз поздравил ребят с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья и успешной учебы. Улыбки, не сходящие с лиц детей, и их горящие глаза стали главным доказательством того, что экскурсия оставила неизгладимое впечатление у ребят, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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