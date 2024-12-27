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«Полицейский Дед Мороз»: ребят, проживающих в социально-реабилитационном центре Приволжского района, поздравили с наступающим Новым годом
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«Полицейский Дед Мороз»: ребят, проживающих в социально-реабилитационном центре Приволжского района, поздравили с наступающим Новым годом

27 декабря 2024 18:24
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После официальной части полицейский Дед Мороз вручил ребятам долгожданные подарки.

В Приволжском районе, в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», начальник полиции ОМВД России по Приволжскому району подполковник полиции Алексей Оськин и сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Петром Рочевым пришли в гости к ребятам, проживающим в социально-реабилитационном центре, чтобы поздравить с наступающими новогодними праздниками.

Организаторы мероприятия пожелали детям хороших зимних каникул, призвали побольше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, напомнили о мерах безопасности и правилах поведения в общественных местах.

После официальной части полицейский Дед Мороз вручил ребятам долгожданные подарки.

В свою очередь, воспитанники Центра читали стихи, пели песни и рассказывали гостям о своих успехах.

В завершение встречи участники мероприятия поблагодарили полицейских и общественников за доброту и неравнодушие к проблемам детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО 

 

 

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