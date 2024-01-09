«Полицейский Дед Мороз»: полицейские и общественники продолжают радовать детей губернии подарками

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В Сызрани в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вместе с общественниками поздравили детей из многодетных семей, и несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с наступающим Новым годом и вручили им сладкие подарки. Ребята с большим удовольствием рассказывали гостям стихотворения, пели новогодние песни, а также делились своими мечтами и планами на год.



Сотрудники полиции отмечают, что, проводя подобные встречи, организаторы стараются напомнить ребятам и их родителям о том, что важно верить в добро и помнить, что, обратившись к сотруднику полиции, они всегда найдут поддержку.



В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции поздравили ребят с Новым годом. В образовательном учреждении организованы кадетские классы по трём направлениям, один из которых Юный кадет ГИБДД. Майор полиции Ильдар Бахитов пожелал юным помощникам госавтоинспекторов исполнения желаний, благополучия и успехов в учёбе, а также напомнил о важности соблюдения правил безопасного поведения на улицах и дорогах, о важной роли применения световозвращающих элементов на одежде в тёмное время и категорически запретил катания с горок и снежных валов, которые выходят на проезжую часть. Юные инспекторы движения подготовили театрализованное представление «Безопасные каникулы». Ребята перевоплотились в сказочных персонажей и повторили правила дорожного движения, отвечали на тематические загадки и решали дорожные задачи. В завершение праздника начальник Госавтоинспекции совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой подарили ребятам рабочие тетради «Дорожная азбука», сигнальные жилеты и сладкие подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО