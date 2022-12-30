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Полицейскии региона провели профилактические мероприятия с участниками дорожного движения

30 декабря 2022 14:52
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Пешеходам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и безопасности на дороге.

Пешеходам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и безопасности на дороге.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети! Зимние каникулы!» сотрудники МО МВД России «Нефтегорский» вместе с ЮИДовцами провели акцию «Пешеходный переход». На одной из оживленных улиц города инспекторы вместе со своими помощниками напомнили ребятам, как наиболее безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут подстерегать на дороге, и рекомендовали быть особенно внимательными в снежную погоду. Затем ЮИДовцы вручили приготовленные памятки водителям, поздравили их с наступающими праздниками и призвали позаботиться о безопасности детей-пассажиров и детей-пешеходов.

А сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску вместе с представителями родительского патруля, проведя рейд вблизи учебных учреждений, акцентировали внимание школьников на обязательном ношении световозвращающих элементов. Участники мероприятия рассказали детям и их родителям о необходимости применения на верхней одежде и рюкзаках школьников световозвращающих элементов, которые отражаются в свете фар автомобиля и позволяют водителю увидеть пешеходов в темное время суток и условиях неблагоприятной погоды. Также сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району вместе с представителями родительского патруля вручили юным пешеходам памятки дорожной безопасности, фликеры и световозвращающие браслеты и напомнили об осторожности на дороге.

Сотрудники ОМВД России по Большечерниговскому району провели «Урок безопасности» для учащихся начальных классов, в рамках которого рассказали об основных правилах при движении по дорогам в зимний период. Инспекторы объяснили ребятам, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, возрастает и вероятность заноса машины, поэтому ребенку, переходя дорогу, необходимо сначала оценить обстановку.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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