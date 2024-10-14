Полицейские Жигулевска провели профилактическое мероприятие с посетителями и сотрудниками банка

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Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с населением на тему профилактики фальшивомонетчества.



Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения необходимой для профилактики мошенничества в отношении жителей и гостей региона.



Целью данных мероприятий, кроме того, является пресечение деятельности лиц, занимающихся изготовлением, хранением или сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также их незаконным оборотом.



Так, в Жигулевске полицейские провели разъяснительные беседы на тему фальшивомонетчества с посетителями и сотрудниками банка.



Гражданам напомнили, что фальшивомонетничество – это одно из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих финансовую устойчивость государства.



Сотрудники полиции рассказали присутствующим, как не стать жертвой мошенников, как распознать фальшивые деньги



Также на примере поддельной тысячной купюры оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции показала, как отличить фальшивку от оригинала.



В завершение мероприятия сотрудников и посетителей банка предупредили, что в случае обнаружения фальшивой купюры нужно сообщить о данном факте в отдел полиции, не пытаясь сбыть ее третьим лицам, поскольку в данном случае наступает уголовная ответственность.