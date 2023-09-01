Полицейские задержали тольяттинца, объявленного в местный розыск

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В полицию поступила информация об объявлении судом в местный розыск 29-летнего подсудимого по уголовному делу о краже из магазина продуктов питания. Мужчина от участия в судебных заседаниях уклонился, по месту регистрации и месту жительства не появлялся, скрываясь от органов правосудия.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти установили и опросили жителей города, с которыми общался подсудимый, осмотрели места возможного нахождения мужчины и задержали злоумышленника в Автозаводском районе города, где он проживал у своего знакомого.

В настоящее время в целях предупреждения возможного повторного уклонения от участия в судебных заседаниях по уголовному делу, возбужденному в отношении 29-летнего местного жителя по статье «Кража», сотрудники органа дознания вышли в суд с ходатайством об изменение меры пресечения мужчине, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.