Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 

58

На территории Автозаводского района города сотрудники дознания Управления МВД России по г. Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров.

Старший дознаватель отдела дознания городского Управления майор полиции Ирина Алиева рассказала тольяттинцам об основных способах дистанционных мошенничеств.

В ходе встречи майор полиции сделала акцент на наиболее распространённых преступлениях на территории города и о действиях, которые необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой аферистов.

Как правило, люди пожилого возраста более доверчивы и не успевают следить за новыми технологиями, им сложнее понять, как работают злоумышленники дистанционно, Ирина Алиева объяснила гражданам алгоритм необходимых действий.

Полицейские пояснили пенсионерам, чтобы избежать перевода и снятия денежных средств со счетов важно никому сообщать реквизиты своих банковских карт, пароли, а тем более CVC-код, одноразовые коды-подтверждения и какую-либо другую личную информацию. При поступлении звонков от неизвестных лиц следует немедленно прекращать разговор и обратиться в банк. Телефон горячей линии банка указан на оборотной стороне карты.

В процессе беседы граждане активно задавали полицейским вопросы по теме, а также делились примерами из жизни.

Представитель Общественного совета территориального ОВД Елена Верхова отметила: «Цель подобных​ встреч - еще раз напомнить о простых правилах, позволяющих гражданам не стать жертвами мошенников. На примерах что называется «из жизни» мы разобрали ​ситуации совершения мошеннических и противоправных действий в Интернете».