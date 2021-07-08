Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 
Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 
Удаленщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят
В Самаре после ремонта на улице Вольской от 22 Партсъезда появится 170 парковочных мест
В Самаре после ремонта на улице Вольской от 22 Партсъезда появится 170 парковочных мест
В Самарской области обязательную вакцинацию от COVID-19 могут ввести в июле 2021 года
В Самарской области обязательную вакцинацию от COVID-19 могут ввести в июле 2021 года
Сильная жара снова идет в Самарскую область
Сильная жара снова идет в Самарскую область
Самарский вуз вошёл в топ-15 рейтинга российских юридических вузов по уровню зарплат выпускников
Самарский вуз вошёл в топ-15 рейтинга российских юридических вузов по уровню зарплат выпускников
В Сызрани мужчина зашел в общежитие и украл стиральную машину
В Сызрани мужчина зашел в общежитие и украл стиральную машину
В УФСИН России по Самарской области проведены соревнования среди специалистов-кинологов
В УФСИН России по Самарской области проведены соревнования среди специалистов-кинологов
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.79
EUR 87.56
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 

8 июля 2021 11:00
58
Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 

На территории  Автозаводского района города сотрудники дознания Управления МВД России по г. Тольятти  провели профилактическую лекцию для пенсионеров.  

Старший дознаватель отдела дознания  городского Управления майор полиции Ирина Алиева рассказала тольяттинцам об основных способах дистанционных мошенничеств. 

В ходе встречи майор полиции сделала акцент на наиболее  распространённых преступлениях на территории города и о действиях, которые необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой аферистов.

Как правило, люди пожилого возраста более доверчивы и не успевают следить за  новыми технологиями, им сложнее понять, как работают злоумышленники дистанционно, Ирина Алиева объяснила гражданам алгоритм необходимых действий.

Полицейские пояснили пенсионерам, чтобы  избежать  перевода и снятия денежных средств со счетов важно никому сообщать реквизиты своих банковских карт, пароли, а тем  более CVC-код, одноразовые коды-подтверждения и какую-либо другую личную информацию. При поступлении звонков от неизвестных лиц следует немедленно прекращать разговор и обратиться в банк. Телефон горячей линии банка указан на оборотной стороне  карты.

В процессе беседы  граждане активно задавали полицейским  вопросы по теме, а также делились примерами из жизни.

Представитель Общественного совета территориального ОВД Елена Верхова отметила: «Цель подобных​ встреч - еще раз напомнить о простых правилах, позволяющих гражданам не стать жертвами мошенников. На примерах что называется «из жизни» мы разобрали ​ситуации совершения мошеннических и противоправных действий в Интернете».

 

Теги: мошенники пенсионеры полиция

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев предупреждают: приобретая незаконно сертификат о прививках, можно стать жертвой аферистов
07 июля 2021, 09:57
Самарцев предупреждают: приобретая незаконно сертификат о прививках, можно стать жертвой аферистов
Полиция призывает жителей Самарского региона сообщать о случаях получения и использования поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и... Криминал
313
Сотрудница полиции в Самарской области спасла жизнь пешеходу
07 июля 2021, 09:37
Сотрудница полиции в Самарской области спасла жизнь пешеходу
Лейтенант полиции профессионально среагировала на возникновение критической ситуации. Происшествия
257
В Тольятти директор ООО перевел на счет злоумышленника почти 35 тысяч рублей
26 апреля 2021, 09:37
В Тольятти директор ООО перевел на счет злоумышленника почти 35 тысяч рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь покупки товаров на незнакомых вам интернет-площадках. Криминал
617
В центре внимания
Сильная жара снова идет в Самарскую область
8 июля 2021  10:17
Сильная жара снова идет в Самарскую область
100
Речь об этом зашла в эфире программы «Главная тема» н телеканале «Самара 24». 
7 июля 2021  23:33
Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 
1100
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
7 июля 2021  13:18
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
446
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
7 июля 2021  11:55
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
385
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
7 июля 2021  11:35
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
419
Весь список