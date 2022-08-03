Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве девушки-врача

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки в одном из домов по ул.Волгоградской в Оренбурге.
Задержание мужчины полицейские произвели в его квартире.
Мужчина передан органам следствия для проведения дальнейших мероприятий по установлению его причастности к преступлению, сообщает пресс-служба У МВД Оренбургской области.
Фото: пресс-служба У МВД Оренбургской области