Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве девушки-врача

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки в одном из домов по ул.Волгоградской в Оренбурге.



Задержание мужчины полицейские произвели в его квартире.



Мужчина передан органам следствия для проведения дальнейших мероприятий по установлению его причастности к преступлению, сообщает пресс-служба У МВД Оренбургской области.

Фото: пресс-служба У МВД Оренбургской области