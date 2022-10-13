Полицейские устанавливают личность мумифицированного трупа мужчины, обнаруженного на окраине села Грачевка 

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Сотрудники полиции устанавливают личность мумифицированного трупа мужчины, обнаруженного 12 октября 2022 года в 1800 метрах восточной окраины села Грачевка Кошкинского района Самарской области в пойме реки Юмратка.



Приметы: рост 160-165 см, волосы темного цвета.

На трупе белая футболка с надписью LOVE SITY голубого цвета с изображением Эйфелевой башни серого цвета, трусы в клетку серого цвета, брюки светло синего цвета, матерчатый ремень серого цвета, носок серого цвета.



Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности погибшего, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 50-2-21-35, 8(996)3421002 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО