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Полицейские устанавливают личность мумифицированного трупа мужчины, обнаруженного на окраине села Грачевка 

13 октября 2022 18:20
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Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности погибшего, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции.

Сотрудники полиции устанавливают личность мумифицированного трупа мужчины, обнаруженного 12 октября 2022 года в 1800 метрах восточной окраины села Грачевка Кошкинского района Самарской области в пойме реки Юмратка.

Приметы: рост 160-165 см, волосы темного цвета.
На трупе белая футболка с надписью LOVE SITY голубого цвета с изображением Эйфелевой башни серого цвета, трусы в клетку серого цвета, брюки светло синего цвета, матерчатый ремень серого цвета, носок серого цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности погибшего, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 50-2-21-35, 8(996)3421002 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    ГУ МВД СО

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