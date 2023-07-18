Полицейские Самарского региона продолжают посещать места летнего отдыха детей и подростков

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Самарские полицейские принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности детей в дни школьных каникул. С этой целью автоинспекторы посещают не только места летнего отдыха детей и подростков, но и собирают ребят, посещающих спортивные школы Тольятти, чтобы напомнить им о важности соблюдения Правил дорожного движения. Так, недавно полицейские были в гостях у юных спортсменов, занимающихся физкультурно-спортивных клубах и школах.

Инспекторы объясняли, что в летний период зачастую увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, и причиной этого в большинстве случаев становится беспечность маленьких участников дорожного движения. Ребята сами рассказали об ошибках, которые дети не должны допускать на дороге - это игра на проезжей части, переход дороги на запрещающий сигнал светофора, пересечение проезжей части на велосипеде или самокате. Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что важно не только знать об опасных ситуациях, но и научиться не попадать в них.

В Жигулевске полицейские в очередной раз посетили лагерь «Жигули», где провели беседу с ребятами из профильной смены «Экология».

В ходе встречи Госавтоинспекторы рассказали мальчишкам и девчонкам о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, отметив, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Более подробно ребятам рассказали о важности использования световозвращающих элементов и о том, что безопасность пешехода, велосипедиста или лица, управляющего средством индивидуальной мобильностью, зависит от того, насколько в сумерках и в темное время суток он будет заметным на дороге.

Затем ребята с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Ольгой Щукиной приступили к изготовлению световозвращающих брелоков, используя для этого специальные материалы. В конце встречи сотрудники полиции пожелали детям быть внимательными и осторожными на дороге.