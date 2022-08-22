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Полицейские региона приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Государственного флага РФ

22 августа 2022 15:48
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Сотрудники Госавтоинспекции Челно-Вершинского района вместе с общественниками организовали праздничную акцию «Мой флаг - моя безопасность».

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации сотрудники Госавтоинспекции Челно-Вершинского района вместе с представителями Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» организовали праздничную акцию «Мой флаг - моя безопасность».

При проверке документов инспекторы поздравили водителей с праздником, напомнили о правилах, которыми необходимо руководствоваться при проезде как регулируемых, так и нерегулируемых перекрестков: автолюбителей призвали снижать скорость и пропускать пешеходов при подъезде к переходам. В свою очередь волонтеры рассказали водителям о значении цветов Российского флага и призвали с уважением относиться к государственным символам. В завершении акции все участники мероприятия получили ленточки-триколоры и информационные листовки по ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Жигулевска пришли в гости к воспитанникам детского сада «Красная шапочка». Вооружившись световозвращающей бумагой цвета триколора и ножницами, с помощью воспитателей и сотрудников Госавтоинспекции малыши изготовили собственными руками флаг Российской Федерации.

В ходе мероприятия инспектор по пропаганде БДД Ольга Щукина рассказала ребятам об истории образования флага, а также напомнила о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными не только около проезжей части, но и во дворах. В завершение встречи старший лейтенант полиции рассказала дошколятам, зачем световозвращающие элементы нужны пешеходам, почему их необходимо иметь на одежде в темное время суток, наглядно продемонстрировала, как правильно их применять и носить, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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