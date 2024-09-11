Полицейские региона организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по легкой атлетике

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 сентября между Самарой и Брестом, которые в 2022 году стали городами-побратимами, будет организован Международный телемост «В единстве наша сила!».
Между городами-побратимами Самарой и Брестом организуют Международный телемост
Подать заявку нужно до 2 октября.
Студента года: студенческий Конкурс Самарской области стартует сегодня
Основная цель каждого из этих центров — содействие развитию естественных и технических дисциплин, предоставляя учащимся возможность расширять свои знания и осваивать новые техн
В Шигонском районе «Точки роста» в трех учебных заведениях
Цель – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.
Жителей губернии приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
Ярмарка проходит одновременно в 15 субъектах РФ и будет оформлена в едином узнаваемом фольклорном стиле.
Самарская область присоединилась к единой «Всероссийской ярмарке»
Цель – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.
Жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
В завершении традиционно проведен личный прием осужденных.
В ИК №3 прошло выездное мероприятие
Офисы службы занятости стали узнаваемыми и более удобными.
Благодаря нацпроекту свыше 30 офисов региональных центров занятости стали комфортнее
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.11
0.72
EUR 100.5
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские региона организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по легкой атлетике

11 сентября 2024 15:00
144
Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке и, по традиции, завершилось общим фотографированием.

В Самаре в спортивном комплексе «Динамо» состоялось Открытое первенство «Юных динамовцев» по лёгкой атлетике.

В рамках которого сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели для школьников соревнование по легкоатлетическому многоборью.

Команда соревновалась в четырех дисциплинах: кросс – 1000 метров, бег – 100 метров, прыжки в длину с разбега и эстафеты 4 х 100 метров.

В результате упорной борьбы между тринадцатью командами места распределились следующим образом:
1 место заняла команда Местной Тольяттинской городской организации «Динамо»;
2 место заняла команда Поволжского государственного колледжа;
3 место заняла команда Самарского кадетского корпуса № 1.
После подведения итогов турнира организаторы поблагодарили ребят за активное участие и вручили заслуженные призы: кубки, медали и дипломы.

Старший инспектор–методист майор внутренней службы Наталья Лизькоподчеркнула, что из воспитанников коллективов «Юных динамовцев» вышли не только известные спортсмены, тренеры и руководители общества, но и заслуженные деятели науки, искусства, военачальники и представители многих других профессий.

Первый заместитель председателя Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов отметил, что приобщение детей к спорту с самого раннего возраста – один из важнейших факторов воспитания людей здоровых телом и сильных духом. Олег Николаевич пожелал ребятам успехов, новых побед и реализации своего потенциала.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке и, по традиции, завершилось общим фотографированием, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
219
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
483
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
245
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
481
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
363
Весь список