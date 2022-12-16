Полицейские региона стали лауреатами акции «Благородство»

145

В Самарской области подведены итоги XXV региональной общественной акции «Благородство», организаторами которой являются Самарское областное отделение Союза журналистов, Ассоциация творческих союзов Самарской области при поддержке Министерства культуры региона.



Традиционно лауреатами акции становятся сотрудники органов внутренних дел. В этом году среди них – инспекторы ДПС ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району старший лейтенант полиции Евгений Протасенко и лейтенант полиции Алексей Мошкин. К сотрудникам Госавтоинспекции во время несения службы на маршруте патрулирования обратился тольяттинец. В машине мужчины находилась пятилетняя дочка, которой была нужна срочная медицинская помощь. Девочка получила травму, выпав со второго этажа загородного дома. Отец, не дожидаясь приезда медиков в садовое товарищество, решил сам отвезти дочь в больницу, но попал в пробку. Автолюбитель обратился к инспекторам ДПС Евгению Протасенко и Алексею Мошкину с просьбой сопроводить пострадавшего ребенка в медицинское учреждение. Благодаря профессионализму и отзывчивости сотрудников Госавтоинспекции девочке вовремя была оказана медицинская помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Еще одним лауреатом акции стала старший оперуполномоченный отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и реабилитации наркозависимых отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Надежда Королева. В 2016 году Надежда вместе с супругом приняли решение взять под опеку маленькую девочку. К тому времени их сыну Денису исполнилось 16 лет, он уже вырос, и семейная пара чувствовала силы и потребность поделиться теплом и уютом домашнего очага с маленьким человечком, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Органы опеки предложили взять в семью трехлетнюю Аришу. Когда будущие опекуны узнали, что у малышки есть старшая сестра София, ни минуты не сомневались, что девочек нельзя разлучать. Так в семье Надежды Королевой появились сразу две дочки. За эти годы много пришлось преодолеть трудностей, но ни разу семья Королевых не усомнилась в правильности однажды принятого решения.

Лауреатов акции поздравила заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, член правления Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Денисова, вручив им дипломы и ценные подарки. В завершение церемонии награждения для гостей провели экскурсию по телецентру.

Полицейские выразили слова благодарности организаторам акции и отметили, что они просто вовремя оказались рядом и смогли своими силами помочь людям. В такие моменты о подвиге не думаешь, главное – помогать искренне, от всего сердца, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО