Полицейские региона провели профилактические мероприятия с учащимися образовательных организаций

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В Похвистневском и Шенталинском районах сотрудники полиции при территориальных ОВД встретились с учащимися образовательных организаций. Полицейские рассказали о том, какую работу проводят сотрудники полиции по пресечению и раскрытию наркопреступлений. Акцентировали внимание ребят на том, какое незначительное количество наркотического средства достаточно для того, чтобы наступила уголовная ответственность за незаконное хранение или сбыт запрещенных веществ.

Полицейские заострили внимание ребят на том, что несмотря на преимущественно бесконтактные способы наркоторговли, оперативникивыявляют цепочки сбыта и во взаимодействии со следственными органами привлекают к ответственности от закладчиков до организаторов наркотрафика, а также добавили, что максимальным наказанием за подобные деяния является пожизненное лишение свободы. Настоятельно порекомендовали учащимся ни в коем случае не соглашаться на предложения работать наркокурьером или закладчиком.

В свою очередь, ребята активно задавали интересующие их вопросы, а в завершение мероприятий поблагодарили полицейских за столь содержательный диалог.

Участникам профилактических встреч полицейские презентовали буклеты и тематические памятки.

А в Челно-Вершинах сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие с волонтерами «Дома молодежных организаций «Дом молодежи».

Начальник уголовного розыска старший лейтенант полиции Дмитрий Казаков и старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Екатерина Махмутшина довели информацию о вреде наркотиков среди молодежи. Ребятам рассказали какими способами преступники привлекают несовершеннолетних к распространению наркотиков и какие цели преследуют такие преступные группы. «Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому мы приходим и рассказываем не только о сухой букве закона, но и о примерах из жизни, чтобы вы понимали меру ответственности за свои действия», – добавила Екатерина Махмутшина.

Кроме того, полицейские рассказали о деятельности кибердружин, призвали молодых людей не оставаться равнодушными, и уже сейчас вносить вклад в борьбу с распространением наркотиков.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО