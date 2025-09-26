Я нашел ошибку
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками

26 сентября 2025 14:27
132
Так, сотрудники красноярской Госавтоинспекции приехали в гости к школьникам в село Красный Яр.

С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма на дорогах и формирования ответственного отношения водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения, полицейские Самарской области провели профилактические мероприятия.

Так, сотрудники красноярской Госавтоинспекции приехали в гости к школьникам в село Красный Яр. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий полицейские совместно с представителями отряда юных инспекторов движения рассказали первоклассникам как правильно вести себя на дорогах, привели примеры различных ситуаций, которые приводят к трагическим последствиям.

Полицейские показали школьникам патрульный автомобиль ДПС, объяснили, как он устроен и для чего необходимы специальные сигналы. В ходе встречи дети узнали о спецсредствах, используемых сотрудниками органов внутренних дел.

Организаторы мероприятия рассказали учащимся об особенностях перехода проезжей части, в частности при неблагоприятных погодных условиях. Объяснили школьникам, чего нельзя делать на дороге, и как правильно вести себя на улице и на внутридворовых территориях.

В завершение мероприятия полицейские обратили внимание на важность совместной профилактической работы по предупреждению трагедий с детьми на дорогах, необходимость ежедневно рассказывать детям о правилах безопасного поведения на проезжей части и в транспорте, чтобы в итоге сформировать у подрастающего поколения высокую культуру безопасного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

