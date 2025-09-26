Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками

132

С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма на дорогах и формирования ответственного отношения водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения, полицейские Самарской области провели профилактические мероприятия.

Так, сотрудники красноярской Госавтоинспекции приехали в гости к школьникам в село Красный Яр. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий полицейские совместно с представителями отряда юных инспекторов движения рассказали первоклассникам как правильно вести себя на дорогах, привели примеры различных ситуаций, которые приводят к трагическим последствиям.

Полицейские показали школьникам патрульный автомобиль ДПС, объяснили, как он устроен и для чего необходимы специальные сигналы. В ходе встречи дети узнали о спецсредствах, используемых сотрудниками органов внутренних дел.

Организаторы мероприятия рассказали учащимся об особенностях перехода проезжей части, в частности при неблагоприятных погодных условиях. Объяснили школьникам, чего нельзя делать на дороге, и как правильно вести себя на улице и на внутридворовых территориях.

В завершение мероприятия полицейские обратили внимание на важность совместной профилактической работы по предупреждению трагедий с детьми на дорогах, необходимость ежедневно рассказывать детям о правилах безопасного поведения на проезжей части и в транспорте, чтобы в итоге сформировать у подрастающего поколения высокую культуру безопасного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО