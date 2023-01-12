Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен в федеральный розыск иностранец, заочно обвиняемый в убийстве двух женщин в поселке Волжском
Полицейские рассказали, что подача заявления в электронной форме – это просто, быстро и доступно.
Полицейские региона провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде
Сидоров умер 5 января, церемония прощания прошла в храме Серафима Саровского в Москве 11 января.
Умер актер сериалов «Кодекс чести» и «Метод» Дмитрий Сидоров
Это удивительное путешествие во времени, которое позволит перенестись зрителям на несколько веков назад.
В Самаре и городах губернии состоится премьера мюзикла «Хозяйка Жигулей»
Среди пришедших были те, кто сдали кровь в 1 раз, а кто-то уже в 16-й.
Тольяттинские спасатели пополнили банк донорской крови
В части назначения либо коррекции назначенного медикаментозного лечения.
Медики УФСИН СО ведут планомерную работу по лечению ВИЧ-инфицированных осужденных
В экспозиции представлено более 150 документов, фотографий, газетных материалов из фондов федеральных и областных архивов.
В  ЦРК «Художественный» состоится открытие историко-документальной выставки «Волшебный мир кино»
Встреча пройдет 16 января в Доме офицеров Самарского гарнизона.
Самарцев приглашают на встречу с писателем Александром Пелевиным и скрипачом Петром Лундстремом
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.02
-0.59
EUR 74.14
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские региона провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

12 января 2023 19:55
111
Полицейские рассказали, что подача заявления в электронной форме – это просто, быстро и доступно.

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД Сызрани провели разъяснительную работу с курсантами автошкол. Тем, кто еще не привык пользоваться порталом госуслуг, полицейские рассказали, что подача заявления в электронной форме – это просто, быстро и доступно. После регистрации гражданину необходимо лишь выбрать услугу и направить необходимое заявление. Регистрация автомобиля, замена регистрационных знаков, запись на экзамен, выдача водительского удостоверения, оплата автоштрафов и госпошлины со скидкой – все эти услуги можно получить, записавшись на удобное время на портале Госуслуги.

Аналогичное мероприятие прошло и на территории Большеглушицкого района. Начальник миграционного пункта территориального ОВД майор полиции Ульяна Забродская встретилась с местными жителями, посетившими подразделение. Сотрудница полиции проинформировала присутствующих об услугах, предоставляемых миграционным пунктом в электронном виде; рассказала о том, как быстро и просто получить необходимые документы, воспользовавшись сервисом Госуслуги; наглядно продемонстрировала, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление.

В завершение всех мероприятий полицейские ответили на интересующие вопросы и вручили каждому универсальную карту-путеводитель с QR-кодом, разработанную при поддержке Общественного совета, информирующую о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские отметили, что для получения информации нужно будет всего лишь отсканировать QR-код на смартфоне и перейти по предложенной ссылке в специальный раздел официального сайта ГУ МВД России по Самарской области, где специалист подробно расскажет, как получить государственную слугу по линии МВД России просто и доступно, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
12 января 2023  12:14
Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
252
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
12 января 2023  11:35
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
251
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
12 января 2023  09:52
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
805
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
819
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
376
Весь список