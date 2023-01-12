Полицейские региона провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

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В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД Сызрани провели разъяснительную работу с курсантами автошкол. Тем, кто еще не привык пользоваться порталом госуслуг, полицейские рассказали, что подача заявления в электронной форме – это просто, быстро и доступно. После регистрации гражданину необходимо лишь выбрать услугу и направить необходимое заявление. Регистрация автомобиля, замена регистрационных знаков, запись на экзамен, выдача водительского удостоверения, оплата автоштрафов и госпошлины со скидкой – все эти услуги можно получить, записавшись на удобное время на портале Госуслуги.

Аналогичное мероприятие прошло и на территории Большеглушицкого района. Начальник миграционного пункта территориального ОВД майор полиции Ульяна Забродская встретилась с местными жителями, посетившими подразделение. Сотрудница полиции проинформировала присутствующих об услугах, предоставляемых миграционным пунктом в электронном виде; рассказала о том, как быстро и просто получить необходимые документы, воспользовавшись сервисом Госуслуги; наглядно продемонстрировала, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление.

В завершение всех мероприятий полицейские ответили на интересующие вопросы и вручили каждому универсальную карту-путеводитель с QR-кодом, разработанную при поддержке Общественного совета, информирующую о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские отметили, что для получения информации нужно будет всего лишь отсканировать QR-код на смартфоне и перейти по предложенной ссылке в специальный раздел официального сайта ГУ МВД России по Самарской области, где специалист подробно расскажет, как получить государственную слугу по линии МВД России просто и доступно, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО