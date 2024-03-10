Полицейские региона провели для старшеклассников занятия по профориентации

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В Центре занятости населения Сергиевского района состоялась профориентационная встреча юношей и девушек выпускных классов, в которой приняли участие и сотрудники местного отдела полиции.



После тестирования на выявление профессиональных качеств и индивидуальных предпочтений работники Центра занятости напомнили подросткам о важности обдуманного выбора профессии, а сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району, в свою очередь, рассказали ребятам об особенностях своей работы и о том, что должен уметь настоящий полицейский.



Затем юным жителям разъяснили порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел и учебные заведения МВД России, а также проинформировали о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников полиции. Особое внимание было уделено требованиям к абитуриентам, преимуществах обучения в ведомственных образовательных учреждениях.



Заместитель начальника ОМВД России по г. Новокуйбышевску Евгений Газизулин вместе с начальником отделения по работе с личным составом Ольгой Мельник подробно рассказали учащимся средней школы о роли полиции в обществе, об оперативно-служебной деятельности сотрудников и о современных требованиях, предъявляемых к сотрудникам полиции, ответили на вопросы учащихся и поделились своим богатым опытом правоохранительной деятельности.



Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Александр Матюков рассказал о работе своего подразделения и напомнил учащимся правила как не стать жертвами обманщиков-мошенников.



Эксперт-криминалист Ксения Евстигнеева показала школьникам насколько важна ее работа, описав свои действия на месте происшествия, показала наглядно, как изымают следы пальцев рук с предметов.



Инспектор-кинолог Виталий Орешин совместно с питомцем продемонстрировали мастерство дрессировки и выборки предметов, а также умение обнаруживать запрещенные вещества.



Командир отдельного взвода ДПС Госавтоинспеции Денис Колотовкин и его заместитель Антон Половинко напомнили детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и рассказали об основных причинах совершения дорожно-транспортных происшествий, показали специальные технические средства и патрульный автомобиль.



В конце встречи подростки поблагодарили полицейских за познавательное мероприятие, пообещав обязательно подумать над тем, чтобы после школы продолжить обучение в вузах системы МВД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО