Полицейские региона принимают участие в акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

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Полицейские и общественники Самарской области принимают участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», целью которой является предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, формирование у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии.



Тематическое мероприятие прошло со студентами 1 и 2 курсов в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Организаторами мероприятия выступила председатель комиссии Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Елена Ефремова совместно с заместителем начальника отдела Центра по противодействию экстремизму областного главка старшим лейтенантом полиции Александром Курбатовым.



Полицейский рассказал студентам о том, что такое «экстремизм» и «ксенофобия». Объяснил, как они могут проявляться, и предостерёг от участия в экстремистской деятельности, а также напомнил о правилах безопасности при пользовании интернетом, особенно при общении в социальных сетях. В своем выступлении Александр Курбатов опирался на информационные и методические материалы, утвержденные федеральным агентством по делам молодежи, которые направлены на развитие неприятия идеологии терроризма и на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



«Пользователям социальных сетей важно избегать присоединения к группам, пропагандирующим силовые методы решения проблем и споров, а также приверженность к крайним взглядам и действиям», – отметила общественница в своем обращении к студентам, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО