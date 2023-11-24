Полицейские региона оказывают помощь жителям и гостям Самарской области

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Если вы попали в трудную жизненную (дорожную) ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции.

Личный состав самарского гарнизона полиции в связи со сложными погодными условиями в регионе переведен на службу в усиленном режиме. Сейчас на дороги выведено максимальное количество патрульных экипажей.

Снегопад резко снизил видимость на дороге, патрульные автомобили Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками осуществляют сопровождение потока транспортных средств. На проблемных участках подъемов и спусков оказывают помощь большегрузному транспорту. С целью разгрузки наиболее проблемных перекрестков инспекторы ДПС осуществляют ручное регулирование.

Ведутся разъяснительные беседы с участниками дорожного движения. Кроме того, сотрудниками ГИБДД оказывается помощь в организации работы дорожной и специальной техники.

В связи со сложными погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.

В Сызрани сотрудники Госавтоинспекции помогли вытолкать из снежных заносов легковой и грузовой автомобили. Спасение жителей и гостей города продолжается.

Жители и гости Самарского региона, которым сотрудники ГИБДД помогли в трудной дорожной ситуации, выражают им искреннюю благодарность, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео ГУ МВД СО