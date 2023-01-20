Полицейские региона напомнили школьникам о правилах безопасности на дороге.

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Ребятам напомнили о правилах безопасности на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции Жигулевска вместе с ЮИДовцами провели уроки безопасности в начальных классах школы. Инспектор по пропаганде БДД Ольга Щукина рассказала об основных правилах при движении по дорогам в зимний период, объяснила ребятам, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, возрастает и вероятность заноса машины, поэтому ребенку, переходя дорогу, необходимо сначала оценить обстановку. Юные инспекторы движения предупредили школьников об опасности катания на санках, ледянках и «ватрушках» с несанкционированных горок, расположенных рядом с проезжей частью, в том числе во дворах. В завершение беседы школьники с помощью инспектора придумали и нарисовали дорожные знаки о правилах использования тюбингов, которые разместили на «горке безопасности», чтобы все учащиеся знали и соблюдали правила дорожного движения.

В Клявлино напомнили школьникам, как наиболее безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут подстерегать на дороге, рекомендовали быть особенно внимательными в снежную погоду. Начальник ОГИБДД территориального ОВД майор полиции Александр Махтеев обратил особое внимание школьников на необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в темное время суток, которые отражаются в свете фар автомобиля.

Начальник отделения Госавтоинспекции Похвистнево майор полиции Эдуард Хачатуров вместе с председателем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой провели с учащимися начальной школы профилактическое мероприятие «Улица полна опасностей и неожиданностей». Майор полиции и общественница объяснили детям значения дорожных знаков – главных помощников каждого человека в пути. Вместе с ребятами подробно разобрали, зачем они нужны и как следует переходить перекресток, если сломался светофор. Также школьникам показали познавательные ролики по ПДД и напомнили правила поведения в общественном транспорте.

Фото: ГУ МВД СО