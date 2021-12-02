Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю самарчанку и передали ее родителям

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Сообщение о пропаже 15-летней девочки поступило в отдел полиции Самары вечером 30 ноября. При общении с заявителем сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних предположили, что причиной ухода подростка из дома мог послужить конфликт.

Было установлено, что семья недавно переехала в Самару из Чапаевска. Сотрудники уголовного розыска Самары предположили, что девушка может вернуться в родной город. В связи с этим оперативники выехали по адресу ее прежнего местожительства.

Совместно с коллегами из Чапаевска полицейские проверили прежние дружеские связи подростка. Вскоре поступила информация о том, что разыскиваемая находится в квартире своей подруги. Самарские полицейские выехали к месту возможного нахождения девушки и обнаружили ее там.

Несовершеннолетнюю в сопровождении сотрудников полиции доставили в Самару. Сотрудники подразделения по делам несоврешеннолетних поговорили с подростком, постарались помочь ей правильно оценить сложившуюся ситуацию и пообщались с ее родителями. В настоящее время девушка находится дома, в отношении нее противоправных действий не совершалось.