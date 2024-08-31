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Полицейские проверили техническое состояние школьных автобусов в Шенталинском и Кинельском районах

31 августа 2024 13:25
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Полицейские проверили техническое состояние школьных автобусов в Шенталинском и Кинельском районах

Ежегодно перед началом учебного года Госавтоинспекция проводит обследование образовательных организаций, оценивает общее техническое состояние школьных автобусов и профессиональную пригодность водителей.

Так, в Шенталинском и Кинельском районах в рамках профилактического мероприятия «Внимание дети! Дорога в школу!» сотрудники Госавтоинспекции провели проверку технического состояния школьных автобусов.

Во время проверки особое внимание Госавтоинспекторы обратили на работу внешних световых приборов, наличие и исправность тахографов, аптечек, огнетушителей, а также целостность ремней безопасности, от которых зависит безопасность детей-пассажиров.

Также полицейскими с водителями школьных автобусов проведены разъяснительные беседы о неукоснительном соблюдении требований скоростного режима, соблюдении правил перевозки детей, режима труда и отдыха. С должностными лицами общеобразовательных учреждений провели инструктаж, дали рекомендации по перевозке юных пассажиров, объяснили требования законодательства в области безопасности дорожного движения.

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