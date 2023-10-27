Полицейские провели профориентационнные мероприятия со школьниками и родителями региона

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В рамках профориентационной работы сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят встречи с жителями региона, в целях популяризации среди старшеклассников и их родителей службы в органах внутренних дел, ориентирования выпускников на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

Так сотрудники О МВД России по Большечерниговскому району в рамках акции «Семь шагов к профессии» провели экскурсию в местном отделении полиции с учащимися старших классов.

Руководитель группы по работе с личным составом Вера Шкоденко встретила гостей прямо у входа в отдел, и, в первую очередь, пояснила, что вся работа отдела начинается с дежурной части. Именно дежурная часть принимает заявления граждан.

В продолжение экскурсии майор полиции пригласила гостей в стрелковый тир, в котором проводятся занятия по огневой подготовке, а также продемонстрировала служебный транспорт полицейских.

Полицейские О МВД России по Кошкинскому району организовали учащимся 9-11 классов рабочую встречу, в ходе которой руководитель группы по работе с личным составом майор полиции Раиль Садартдинов провел с юношами и девушками доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, подробно остановился на особенностях работы и специфике различных подразделений, проинформировал о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам. Ребята узнали, что профессия полицейского очень ответственная, требует глубоких профессиональных знаний, самодисциплины и хорошей физической подготовки.

Инспектор по пропаганде БДД капитан полиции Андрей Арютин отметил, что служба в полиции, хотя и не является легкой, но в то же время – это интересная и занимательная работа, которая закаляет характер, позволяет постоянно самосовершенствоваться, равняясь на лучших офицеров МВД России.

А похвистневские полицейские побывали на родительском собрании в Гимназии им. С.В. Байменова. Старший специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старший лейтенант полиции Владимир Королев, рассказал о преимуществах обучения в вузах системы МВД, главное из которых гарантированное трудоустройство после выпуска.

В завершении встречи присутствующим раздали памятки с перечнем образовательных учреждений, и ответили на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО