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Полицейские предупреждают о соблюдении мер безопасности при использовании пиротехники

29 декабря 2022 16:08
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Покупка не качественных фейерверков, а также их не грамотное применение, может привести к далеко не праздничным последствиям.

Во время новогодних праздников, возрастает спрос на покупку пиротехнических изделий. Покупка не качественных фейерверков, а также их не грамотное применение, может привести к далеко не праздничным последствиям. Чтобы в эти радостные дни, ничто не омрачало праздничное настроение, сотрудники полиции рекомендуют:

- покупать пиротехнику исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые разрешительные документы и сертификаты качества на соответствующую продукцию, все товары должны иметь описания на русском языке и иметь срок годности;

- перед использованием фейерверков внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, которая должна содержать ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия, способы безопасной подготовки и запуска, меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них, размеры опасной зоны, срок годности или гарантийный срок и дату изготовления, способы безопасной утилизации, предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ», реквизиты производителя, идентификационные признаки пиротехнического изделия, информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия. Текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом.

Полицейские напоминают! Чтобы новогодние праздники не были омрачены несчастными случаями необходимо провести с детьми профилактические беседы. Объясните ребенку, что использование пиротехники не безопасная забава и может привести к непоправимым последствиям. Ее использование должно осуществляться с соблюдением требований инструкции! Не храните петарды и салюты в доступных для детей местах! Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними без участия взрослых, недопустимо!

 

Фото:   ru.freepik.com

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