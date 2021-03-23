Полицейские поощрят двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию

69

В городе Абдулино (Оренбургская область) полицейские намерены поощрить двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию, передает РИА Новости. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Восьмиклассник и ученик третьего класса нашли на стоянке такси женский кошелек, в котором оказалось сто тысяч рублей. Мальчики решили отнести кошелек в полицию.

В это время к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла кошелек, когда выходила из такси. Ей вернули потерянное имущество.

"Полицейские поблагодарили школьников за возвращение кошелька. В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении школьников за их честный поступок", — говорится в сообщении.

Фото : ГУ МВД России по Оренбургской области/РИА Новости