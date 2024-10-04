Полицейские и ветераны МВД СО провели профориентационный «Урок о важном» со старшеклассниками

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В Безенчукском районе сотрудники полиции совместно с ветераном МВД провели для учеников старшей школы «Урок о важном».



Гости поговорили с ребятами о том, какую профессию выбрать и куда пойти учиться.



Начальник отделения по работе с личным составом ОМВД России по Безенчукскому району Максим Мещеряков рассказал ребятам об учебных заведениях и требованиях, предъявляемых к кандидатам.



Максим Владимирович более подробно объяснил подросткам особенности службы в полиции, приведя примеры из собственной жизни.



Подполковник юстиции в отставке, представитель Боевого братства Владимир Федосеев напомнил ребятам о важности быть ответственным гражданином своей страны и любить Родину.



Желающим связать свою судьбу с работой в полиции были розданы печатные материалы с информацией и контактами отдела МВД.

Фото: ГУ МВД СО