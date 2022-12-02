Полицейские и общественники Сызрани встретились с работниками машиностроительного завода

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В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятие по профилактике кибермошенничества. В рамках профилактики кибермошенничеств сотрудники МУ МВД России «Сызранское» встретились с работниками машиностроительного завода. Мероприятие прошло по инициативе представителя Общественного совета при территориального ОВД Павла Ашуркова.



Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) территориального ОВД подполковник полиции Владимир Иевлев рассказал, что в последнее время участились случаи мошенничества с использованием сотовых телефонов и банковских карт, поэтому любое сообщение или телефонный звонок, предполагающий дистанционный перевод денежных средств, должен настораживать. Заместитель начальника службы участковых уполномоченных подполковник полиции Евгений Гусаров привел конкретные примеры, когда граждане, попадаясь на уловки аферистов, перечисляли им крупные суммы денег и еще раз напомнил присутствующим о простых, но важных правилах, которые помогут не стать жертвами злоумышленников.



Заместитель начальника сызранской Госавтоинспекции подполковник полиции Алексей Абакумов подробно остановился на одной из распространенных схем мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП». Гражданам пояснили, что злоумышленники звонят на телефоны, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что близкий человек абонента попал в беду, поэтому требуется отдать определенную сумму, «чтобы решить проблему». Полицейские рекомендовали не попадаться на подобные уловки, а также не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон.



В завершение мероприятия полицейские и общественники раздали заводчанам памятки «Внимание, Мошенники!» с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы уже пострадали от действий злоумышленников, а также ответили на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО