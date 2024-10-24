Полицейские и общественники региона вместе с ветеранами МВД проводят профориентационные мероприятия со школьниками

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Школьники познакомились с особенностями службы экспертов-криминалистов и инспекторов дорожно-патрульной службы.

В Самарской области сотрудники полиции совместно с общественниками и ветеранами органов внутренних дел проводят профориентационные встречи с юношами и девушками.

Так, в Самаре полицейские и ветераны МВД организовали увлекательную экскурсию по музею городской Госавтоинспекции.

В ходе мероприятия Виктор Мещеряков, председатель совета ветеранов при Управлении МВД России по городу Самаре, рассказал ребятам историю становления и развития Самарского гарнизона Госавтоинспекции, продемонстрировав им форменное обмундирование и защитную амуницию сотрудников дорожной милиции-полиции, старинные технические средства организации дорожного движения, а также настоящий патрульный мотоцикл.

В продолжение встречи полицейские рассказали ребятам о том, как проходит их служба: как устроено рабочее время инспектора дорожно-патрульной службы, какие инновационное оборудование и транспортные средства находятся в пользовании.

В Похвистневском районе начальник экспертно-криминалистической группы Татьяна Чуйкова объяснила учащимся школы специфику своей работы, после чего представила им чемодан криминалиста, рассказала, какие следы может оставить злоумышленник на месте преступления и наглядно показала, с помощью каких устройств их можно изъять.

В завершение встречи майор полиции пожелала подросткам успешной учебы и выразила надежду на то, что девушки и юноши заинтересуются службой в МВД и пополнят ряды правоохранительных органов. Представитель общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Вобликова, в свою очередь, призвала подростков ответственно относиться к жизни и не совершать противоправных действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО