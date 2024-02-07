Полицейские и общественники региона проводят мероприятия по профилактике мошенничества

173

Так, в Тольятти в рамках профилактической работы сотрудники полиции совместно с общественниками и представителями учреждений социальной защиты встретились с пожилыми гражданами города и напомнили им о том, как уберечься от преступных посягательств. Оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска территориального органа Елена Карапетян и заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по городу Тольятти Николай Шахов обратили внимание пенсионеров на то, что способы мошеннических действий постоянно меняются, в частности из-за развития Интернета. «Схемы, которые используют злоумышленники, становятся все изощреннее и убедительнее, поэтому необходимо быть еще более внимательными, так как, к сожалению, к людям преклонного возраста гораздо легче войти в доверие», – отметила Елена Карапетян.



Аналогичное мероприятие прошло в Похвистнево. Старший дознаватель отдела дознания старший лейтенант полиции Юлия Сандрикова совместно с председателем Общественного совета Татьяной Вобликовой провели с представителями старшего поколения профилактическую беседу на тему мошенничества. Сотрудник полиции сообщила, что не стоит вступать в разговор с телефонным мошенником и ни в коем случае нельзя говорить однозначных ответов «да» или «нет». В завершение беседы Татьяна Вобликова призвала граждан быть бдительными, а также передать услышанную информацию своим знакомым и близким, чтобы уберечь их от мошеннических действий. Председатель Общественного совета напомнила, что нельзя сообщать по телефону данные своих банковских карт и счетов, паспорта, смс кодов и другие личные сведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО