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Полицейские и общественники региона проводят антинаркотические мероприятия для школьников и студентов

23 марта 2022 14:19
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Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В Самарской области продолжает набирать обороты общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках мероприятий сотрудники полиции и общественники проводят профилактические встречи с учащимися образовательных организаций региона.

В Тольятти, Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели с учащимися школ и техникумов беседы, направленные на профилактику наркозависимости среди подростков и формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения. Полицейские рассказали молодым людям о разрушительном воздействии наркотических и психотропных веществ на организм, обсудили тему вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков через интернет, предостерегли от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети.

Представители Общественных советов, в свою очередь, подчеркнули, что последствия приема в юном возрасте алкоголя и наркотиков могут потребовать вмешательства врачей и даже привести к летальному исходу. Внимание ребят было обращено на то, что пагубные привычки не делают подростков взрослее. Они негативно воздействуют на общение с друзьями, родными и близкими, на то, как в дальнейшем сложится их жизнь.

В завершение встречи сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

 

Фото:    ГУ МВД СО

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