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Полицейские и общественники региона провели встречи со школьниками

4 декабря 2023 14:12
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Спикеры мероприятий пожелали ребятам успехов в учебе, а также рекомендовали быть бдительными и осмотрительными.

В школе села Красный Яр сотрудники полиции провели профилактическую беседу с учениками 7 и 8 классов. Главная цель мероприятия – профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни и формирование грамотного и ответственного отношения к своему здоровью.

Ребятам разъяснили с каких лет наступает уголовная ответственность и какие меры применяются за совершение правонарушений и преступлений. Полицейские настоятельно рекомендовали соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха. Также напомнили учащимся о вреде употребления табака курительных смесей, психотропных и токсичных веществ, объяснили, чем опасны данные пагубные привычки.

Сотрудники полиции обратили особое внимание ребят на то, что правила дорожного движения – это закон, соблюдение которого является обязательным для всех. Говоря о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, полицейские отметили, что наиболее частыми являются пренебрежение ремнями безопасности, управление транспортными средствами без водительского удостоверения, езда и перевозка пассажиров без мотошлемов.

Полицейские рассказали школьникам порядок поступления в юридические вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности органов внутренних дел, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам, решившим поступать в ведомственные учебные заведения.

В Елховском районе прошло аналогичное мероприятие, на котором сотрудники полиции вместе с председателем Общественного совета при ОМВД России по Елховскому району Владимиром Евсеевым напомнили школьникам об общепринятых правилах безопасности и призвали вести здоровый образ жизни.

Спикеры мероприятий пожелали ребятам успехов в учебе, а также рекомендовали быть бдительными и осмотрительными, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

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