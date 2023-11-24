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Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности

24 ноября 2023 15:03
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Полицейские напомнили, что уголовная ответственность установлена не только за получение, но и за дачу взятки.

В Тольятти прошла встреча с медицинскими работниками одной из больниц города. Полицейские напомнили, что уголовная ответственность установлена не только за получение, но и за дачу взятки, нужно проявлять нетерпимость к любым фактам и проявлениям со стороны должностных лиц, нарушающих права и законные интересы граждан. Представитель Общественного совета при У МВД России по городу Тольятти Николай Шахов, также присутствующий на встрече, отметил, что в борьбе с коррупцией, полиции как никогда важна обратная связь с гражданами.

Также в одном из колледжей Автозаводского района города Тольятти прошла встреча со студентами, на которой сотрудник полиции рассказал о видах преступлений коррупционной направленности, о том, что может быть предметом взятки и какие санкции предусмотрены законодательством в отношении граждан, совершающих коррупционные преступления. Представитель Общественного совета при У МВД России по городу Тольятти Николай Шахов вручил участникам встречи тематические брошюры и рассказал о том, как вести себя в случае склонения к совершению коррупционных преступлений и куда необходимо сообщать о фактах взяточничества.

В Безенчукском районе сотрудники полиции провели антикоррупционное мероприятие на улице. Полицейские беседовали с водителями и их пассажирами о недопустимости дачи взяток должностным лицам, а также разъяснили порядок обращения в компетентные органы в случае вымогательств.

В Кошкинском районе организована раздача листовок «Нет коррупции!» и проведена профилактическая беседа с населением. В ходе встречи сотрудник полиции подробно ознакомил жителей с понятием «коррупция» и мерами уголовной ответственности за коррупционные противодействия. В конце встречи полицейский добавил, что для предотвращения коррупции крайне важна обратная связь с гражданами.

Мероприятия данной направленности проводятся на территории всего региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено  пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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